Kulüpten yapılan açıklamada, Nurşah Sancak ile gelecek sezon için sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kastamonu Belediyespor, milli hentbolcu Nurşah Sancak'ı transfer etti - Son Dakika

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