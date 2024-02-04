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Kastamonu Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 42-30 mağlup etti - Son Dakika
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Kastamonu Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 42-30 mağlup etti

Kastamonu Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa\'yı 42-30 mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Kastamonu Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 42-30 mağlup etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 18-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

04.02.2024 17:37
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Kastamonu Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 42-30 mağlup etti.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 18-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 42-30 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 42-30 mağlup etti - Son Dakika
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