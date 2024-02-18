Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u farklı mağlup etti

Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor\'u farklı mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 45-27 yenerek galibiyetini sürdürdü. Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 21-12 üstün tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Kastamonu Belediyespor, maçı 45-27 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

18.02.2024 20:41
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 45-27 yendi.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 21-12 üstün tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci yarıya da taşıyan Kastamonu Belediyespor, salondan 45-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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