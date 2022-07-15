Kastamonu Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Kastamonu Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

15.07.2022 16:19
Kastamonu Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını yaptı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını yaptı.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde gerçekleşen antrenmana 6 sporcu katıldı. Milli takım maçları nedeniyle ilk antrenmana katılamayan diğer sporcular ise 18 Temmuz'da Kastamonu'ya gelerek antrenmanlara katılacak.

Mogensen, gazetecilere, Kastamonu Belediyespor'un yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceğini hatırlattı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin Kastamonu Belediyespor'a gelmesindeki en büyük etken olduğunu belirten Mogensen, "İskandinav ülkelerinin hentbol stilini, yani hızlı hücumların olduğu bir hentbol stilini oyuna yansıtacağız. Savunmada da gayet güçlü durmaya çalışacağız. Bunun için çalışmalarımız olacak. Sporcuların kendi yeteneklerini de kullanmaları gerekiyor. Çünkü takımda çok yetenekli oyuncular var. Takımımızdaki yabancı oyuncularla bu yetenekler birleşerek, gayet güzel bir oyun ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Kastamonu Belediyespor'un Şampiyonlar Ligi maçlarını izlediğini kaydeden Mogensen, yeni sezonda oynanacak tüm maçlara taraftarı davet etti.

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Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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