Kastamonu\'da Cumhuriyet Bayramı Spor Oyunları

Spor

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte bin 923 metrelik parkurda yarıştı.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (SKS) iş birliğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı Spor Oyunları" ve "Cumhuriyet Koşusu", büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Etkinlikler, Kuzeykent kampüsü ile Ayyıldız Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla düzenlenen organizasyon, sporun birleştirici gücünü öne çıkaran farklı branşlarda yarışmalara sahne oldu. Ayak tenisi, badminton, dart, basketbol ve masa tenisi branşlarında yapılan turnuvalarda öğrenciler hem eğlendi hem rekabet etti.

Spor Oyunları'nın son gününde Cumhuriyet Koşusu, üniversite öğrencilerinin büyük ilgisiyle gerçekleşti. Koşuya katılan öğrenciler, bin 923 metrelik parkurda yarıştı.

"29 Ekim dolayısıyla koşmak çok gurur ve mutluluk verici"

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Antrenörlük Bölümünde eğitim gören 2'inci sınıf öğrencisi Sema Karabaş, "Bugün üçüncü kez yarıştım. Üçünde de birinci geldim. Gireceğim hiçbir yarışı kaybetmem. Bir yarış daha olsa yine koşarım. Zaten Türk genci yorulmaz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Burada bu amaçla koşmak çok gurur ve mutluluk verici. Birinci gelmem de gurur vericiydi. Mutluyum ve sevinçliyim"dedi.

"Türk gençleri olarak hiç durmadan geleceğe koşmaya devam edeceğiz"

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisiTurgut Köse ise, "Türk genci olarak bayramlarda her zaman koşmaya devam edeceğiz. Sakatlığım dahi olsa yine koşmaya devam edeceğim. Çünkü koşmak özgürlüktür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da kutlu olsun. Türk gençleri olarak hiç durmadan geleceğe koşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bin 923 metre koştular, yaklaşık 60-70 kişilik bir katılım gerçekleşti"

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Araştırma Görevlisi Batuhan Akbulut ta, "29 Ekim etkinliklerini canlandırmak adına Cumhuriyet'i emanet ettiğimiz gençlerimizi yüceltmek adına onlarla birlikte bir koşa organizasyonu düzenledik. Üç günlük organizasyonumuzun son aşamasıydı Cumhuriyet koşusu. Bin 923 metre koştular, yaklaşık 60-70 kişilik bir katılım gerçekleşti. Öğrencilerimizin istekleri ve arzuları doğrultusunda bu tarz etkinlikleri yapmak istiyoruz. Katılımın daha da artmasını istiyoruz. Onların istekleri bizlerin temennisidir. Öğrencilerimiz ne isterlerse bizlerde onları yapmak için çabalıyoruz. Bu vesile ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU