Kastamonu’da üniversite öğrencileri doğayla buluştu, şehrin doğal güzelliklerini tanıdı

Kastamonu Üniversitesi Doğa, Spor ve Bağımlılıkla Mücadele Kulübü tarafından gerçekleştirile proje çerçevesinde, üniversite öğrencileri kentin doğal güzelliklerinden Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı ile Kadı Dağı Eğitim Merkezi alanınını ziyaret edip doğa yürüyüşü yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Topluluklarını Destekleme Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen "Doğa Sporları ve Çevre Bilincini Artırmak İçin Gençlik Buluşması" projesi çerçevesinde, Kastamonu'da il merkezinde bulunan Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkında "Kadı Dağı Gençlik ve Doğa Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.Kastamonu Üniversitesi Doğa, Spor ve Bağımlılıkla Mücadele Kulübüne üye üniversitenin çeşitli fakültelerinden öğrenciler ile akademisyenler katıldı. Üniversite öğrencileri, Kulüp Akademik Danışmanı Doç. Dr. Evren Atış öncülüğünde ve rehberliğinde yaklaşık 15 kilometrelik bir güzergahta doğa yürüyüşe yaptı. Etkinlik sırasında öğrencilere 2011 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı olarak tescil edilen Kadı Dağı ve Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı içerisinde yer alan flora ve fauna yapısı ile Sarıçam ve Karaçam türleri hakkında Kulüp Akademik Danışmanı Doç. Dr. Evren Atış ve Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Ünal İbret tarafından bilgilendirme yapıldı.

Doğa yürüyüşü, öğrenciler için hem sağlıklı bir spor aktivitesi hem de doğa ve fotoğraf sevgisini pekiştiren keyifli bir gün olma niteliği taşıdı. Katılımcılar, etkinlik boyunca Şehit Şerife Bacı Mesire Alanı ile Kadı Dağı Boks Eğitim Kamp Merkezi içerisinin eşsiz manzaralarını keşfederken, bölgenin coğrafi ve doğal yapısı ile büyüleyici güzelliğini yakından gözlemleme şansı buldu.

"Madde, sigara, telefon ve sosyal medya bağımlılığından sonra bir de kafe bağımlılığı çıktı"

Etkinlikte konuşan Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evren Atış, "Kastamonu Üniversitesi, Gençlik Spor Bakanlığı ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ÜNİDES projemizi gerçekleştirmek üzere buradayız. Kulübümüzün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Kastamonu Üniversitemizle beraber organize ettiği ÜNİDES projesi için buradayız. Bu etkinliğimizin en temel amacı son dönemlerde benim kendimin geliştirdiği bir kavram var. Lütfen bana kızmasınlar. Madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı, telefon bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığından sonra üzülerek söylüyorum ki bir de kafe bağımlılığı çıktı. Öğrencilerimiz vakitlerinin büyük bir bölümünü kafelerde geçiriyorlar. Tabii oralarda da zamanlarını geçirebilirler ama hepsini orada geçirmelerini istemiyoruz. Doğada, doğayla beraber millet ve doğa bilincini bir arada yaşayan üniversite gençliğini burada farkındalığını oluşturmak istiyoruz. O yüzden doğadayız" dedi.

"161 kabul gören projeyle Kastamonu Üniversitesi, diğer üniversitelere fark oluşturdu"

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sayın bakanımızın tensipleriyle ÜNİDES projeleri hayata geçmeye başladı. Kastamonu Üniversitesi de geçen yıl 161 kabul gören projeyle Türkiye'deki en fazla desteği alan üniversitelerden birisi oldu. 161 kabul gören projeyle Kastamonu Üniversitesi, diğer üniversitelere fark oluşturdu. 13 milyon liradan fazla destek, üniversiteye, şehrimize ve öğrencilerimize verdik. Bu yıl bunun daha da artmasını özellikle bekliyoruz, temenni ediyoruz. Özellikle bu projelerle hem proje kültürü üniversite gelişmiş olacak, öğrencilerin proje kültürünü geliştirmeleriyle önümüzdeki dönemde, yıllarda Kastamonu'nun gelişimine, kentin gelişimine, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz. Biz her zaman onların yanındayız" diye konuştu.

"Öğrencilerimizle doğada hayatta kalma, ilk yardım, flora ve fauna bilgilerini anlattık"

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal da öğrencileri doğayla buluşturmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, "Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı ile Şehit Şerife Bacı Mesire Alanını ziyaret ettik ve ardından Kadı Dağına orman içi güzelliklerini, tabiatla baş başa öğrencilerimizle doğada hayatta kalma, ilk yardım, flora ve fauna bilgilerini burada öğrenci kardeşlerimize anlatmaya çalıştık. Buradan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, doğa sporları ve sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı.