Kastamonu haberleri... Kastamonu Belediyespor, Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Kastamonu haberleri... Kastamonu Belediyespor, Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı

14.10.2022 21:42
Kastamonu haberleri... Kastamonu Belediyespor, Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu yerel spor haberine göre Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb takımıyla yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb takımıyla yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu ekibi, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde karşılaşma öncesi son antrenmanı gerçekleştirildi.

Mogensen, gazetecilere yaptığı açıklamada, son antrenmanlarını yaparak maç saatini beklemeye başladıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanışmak istediklerini belirten Mogensen, "Son iki maçımızda önemli çıkış yakaladık. Bu çıkışı yarın da sürdürerek ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Takımda moraller yerinde. Kazanmak için istek var. Güzel bir oyun ortaya koyup sahadan galip ayrılmak istiyoruz." dedi.

Mogensen, taraftarları yarınki maça davet etti.

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Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu haberleri... Kastamonu Belediyespor, Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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