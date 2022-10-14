Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanışmak istediklerini belirten Mogensen, "Son iki maçımızda önemli çıkış yakaladık. Bu çıkışı yarın da sürdürerek ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Takımda moraller yerinde. Kazanmak için istek var. Güzel bir oyun ortaya koyup sahadan galip ayrılmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kastamonu haberleri... Kastamonu Belediyespor, Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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