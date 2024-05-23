Kastamonu Milletvekilleri ve Belediye Başkanı, GMG Kastamonuspor'a yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Kastamonu Milletvekilleri ve Belediye Başkanı, GMG Kastamonuspor'a yapılan saldırıyı kınadı

Kastamonu Milletvekilleri ve Belediye Başkanı, GMG Kastamonuspor\'a yapılan saldırıyı kınadı

Kastamonu milletvekilleri, Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri, TFF 2. Lig play-off üçüncü turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile GMG Kastamonuspor arasında oynanan maçın ardından, GMG Kastamonuspor kafilesini taşıyan otobüse yapılan taşlı saldırıyı kınadı. Saldırıda 1 futbolcu ile 1 polis yaralanmıştı. Siyasi temsilciler, sporun dostluk ve kardeşlik ruhunu kaybetmemek gerektiğini vurgulayarak, bu tür olayların son bulmasını diledi.

23.05.2024 10:54
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Kastamonu milletvekilleri, Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri, TFF 2. Lig play-off üçüncü turda Alagöz Holding Iğdır FK ile GMG Kastamonuspor arasında oynanan maçın ardından, stattan ayrılıp konaklayacakları otele hareket eden GMG Kastamonuspor kafilesini taşıyan otobüse taş atılmasını kınadı.

AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve bazı siyasi parti temsileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda 1 futbolcu ile 1 polisin yaralandığı olayın üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı.

Uluay, açıklamasında, "Kastamonuspor kafilesi maalesef Iğdır'da bir grup vandalın saldırısına uğramıştır. Iğdır halkının sağduyusu bu tür vandallara geçit vermeyecektir. Sporun amacı dostlukların güçlendirilmesi olmalıdır. Iğdırspor yönetiminin de aynı düşüncede olduğundan eminim. Bu ve benzer, spora ve dostluğa yakışmayan hareketlerin son olması dileğiyle." ifadelerine yer verdi.

Serap Ekmekci ise paylaşımında şunları aktardı:

"Sporun kardeşlik ve dostluk ruhunu asla kaybetmeyelim. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde kırılsak da kırmayalım. GMG Kastamonuspor'umuzun üst lige çıkacağına dair umudumu hiç kaybetmedim. Gazi Stadyumu'nda son sözü futbolcularımız söyleyecek ve bayram yaşatacaklar camiamıza. Birlikte başaracağız."

Belediye Başkanı Baltacı ise saldırıyı kınayarak, "Futbolun dostluk ve kardeşlik ikliminden uzaklaştığı, rekabetin saha dışına taştığı bir ortamda adil bir oyundan bahsetmek mümkün değildir. Kastamonu'da tüm takımlara gösterdiğimiz hoşgörü ve misafirperverliğin ülkeye örnek olması gerektiğine inanıyoruz. Kırmızı Siyahlı renklere gönül vermiş tüm hemşehrilerimizi GMG Kastamonuspor'a tribünlerde sahip çıkmaya, destek olmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yaşananlarla ilgili AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu, CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak, MHP İl Başkanı Emre Şahin de yazılı açıklama yaparak olayı kınadı.

Iğdır'da 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile biten maçın ardından stattan ayrılıp konaklayacakları otele hareket eden GMG Kastamonuspor kafilesini taşıyan otobüse, Hürriyet Caddesi'nde bir grup tarafından taş atılmış, olayda otobüsün camı kırılmış, 1 futbolcu ile 1 polis yaralanmıştı

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kastamonu Milletvekilleri ve Belediye Başkanı, GMG Kastamonuspor'a yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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