Kastamonu Valisi Çakır'dan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na moral ziyareti - Son Dakika
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Kastamonu Valisi Çakır'dan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na moral ziyareti

19.04.2022 21:09
Kastamonu Valisi Çakır'dan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na moral ziyareti

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 5. maçında yarın Sırbistan'ı ağırlayacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 5. maçında yarın Sırbistan'ı ağırlayacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı ziyaret etti.

Vali Çakır ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yarın oynanacak maçın hazırlıklarını tamamlayan milli takımın oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Köklü'nün de bulunduğu ziyarette Vali Çakır, yarın oynanacak maç öncesi sporculara başarı dileklerini aktardı.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takımın yarın önemli bir maça çıkacağını söyledi.

Geçen ay A Milli Kadın Takımı'nın bir başka milli maçına ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Çakır, "Biliyorsunuz geçen ay mili takımımıza ev sahipliği yapmıştık ve bu salonda İzlanda'yı yenmiştik. Yarın 17.30'da da gruptaki bir diğer iddialı takım Sırbistan ile oynayacağız. Kastamonu'nun bir hentbol şehri olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Milli takımımızın da müsabakalar için burayı seçmesi boşa değil. Sporcularımızdan bir çoğu Kastamonu Belediyespor'da oynuyorlar. Dolayısıyla bu sahaya, bu atmosfere alışıklar." diye konuştu.

Kastamonulu spor severleri maça davet eden Çakır, "Bu yıl erkeklerde ev sahipliği yaptığımız Belçika ile kadınlardaki İzlanda maçında nasıl muhteşem bir atmosfer yarattıysak, yarın da inşallah Kastamonulu spor severlerle bu salonu dolduracağız. Milli takımımıza gereken desteği vereceğiz. İnşallah yarınki Sırbistan maçından da galip ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

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Sırbistan, Kastamonu, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Valisi Çakır'dan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na moral ziyareti - Son Dakika


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