Kastamonuspor, Beykoz\'u 2-0 Yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında GMG Kastamonuspor konuk ettiği Beykoz Anadoluspor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Berkan Çetin, Cem Mustafa Akpınar, Murathan Çomoğlu
Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi, Erhan Kartal, Burak Bilgen, Barış Gök, Cumali Bişri, Şener Kaya (Oğuzhan Doğan dk. 67), Ali (Ömer Kuşan dk. 67), Çınar Tarhan (Necati Bilgiç dk. 85), Naim Dönmez (Kubilay Yavuz dk. 46), Ersel Aslıyürek (Mustafa Çaylı dk. 80)
Beykoz Anadoluspor: Utku Yuvakuran, Tolga Ünlü (Adem Metin Türk, dk. 80), Mehmet Çınar, Gençer Cansev, Ali Eren İyicen, Çağrı Giritlioğlu, Metincan Cici (Melih Kılıç dk. 87), Erkan Arda Çağdaş (Kaan Yüksel dk. 65), Hamza Küçükköylü (Fatih Solmaz dk. 87), Sedat Şahintürk, Ünal Durmuşkan
Goller: Çınar Tarhan (dk. 70), Ersel Aslıyürek (dk. 77) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Bırak Bilgen (Kastamonuspor), Metincan Cici, Erkan Arda Çağdaş, Mehmet Çınar (Beykoz Anadoluspor) - KASTAMONU
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