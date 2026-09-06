Kastamonuspor evinde Çorluspor 1947'ye 5-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonuspor evinde Çorluspor 1947'ye 5-0 yenildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Kastamonuspor, sahasında Çorluspor 1947'ye 5-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Ali Han Tunçer, Mahsun Çapkan, Furkan Özyapı ve Muhammet Beşir'den geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, evinde Çorluspor 1947'ye 5-0 mağlup oldu.

Hakemler: Tayfun Sarı, Alişan Küçükkoçak, Melih Kurtuluş

Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, İsmail Bakkal (Yasin Başaytaç dk. 46), Doruk Paflak (Mert Çalışkan dk. 46), Necati Bilgiç, Emir Açıkgöz, Ahmet Yazar, Kerim Temizkan (Samet Güler dk. 80), Serdar Avkaroğlu (Ahmethan Köse dk. 69), Gökmen Özince, Erdem Reis, Rıdvan Tekkeşin (Oğuz Duman dk. 83)

Çorluspor 1947: Ahmet Pekgöz, Muharrem Doğan (Ali Eren İyicen dk. 81), Oğuzhan Yıldırım, Furkan Özyapı (Recai Efe Kaygusuz dk. 81), Mahsun Çapkan (Buğra Çağlıyan dk. 65), Ali Han Tunçer, Yılmaz Ceylan (Yusuf Kaplan dk. 65), Ömer Faruk Aydemir, Alpay Koldaş (Batuhan Ekinci dk. 65), Recep Yemişçi, Muhammet Beşir

Goller: Ali Han Tunçer (dk. 22 ve 51), Mahsun Çapkan (dk. 35), Furkan Özyapı (dk. 54), Muhammet Beşir (dk. 73) (Çorluspor 1947)

Sarı kartlar: Necati Bilgiç (Kastamonuspor), Alpay Yoldaş (Çorluspor 1947)

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mahsun Çapkan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonuspor evinde Çorluspor 1947'ye 5-0 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

19:50
Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor Parasını bakın nereye veriyor
Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor
19:14
Nereden nereye Kulüpsüz kalan Icardi’yi görenler şaşırdı
Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
18:22
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
16:13
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 19:56:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonuspor evinde Çorluspor 1947'ye 5-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement