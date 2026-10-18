Kastamonuspor, Isparta 32 Spor karşısında 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Kastamonuspor, Isparta 32 Spor karşısında 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Kastamonuspor, sahasında Isparta 32 Spor ile 2-2 berabere kaldı. Isparta 32 Spor, Hamit Fulya ve Kani Var Uzun'un golleriyle 2-0 öne geçti; Kastamonuspor, Ahmethan Köse ve Kerim Temizkan ile eşitliği sağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Kastamonuspor, konuk ettiği Isparta 32 Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Gazi

Hakemler: Erdem Temel, Bedirhan Soydemir, Erdinç Tufan

Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Emir Açıkgöz (Yasin Hızar dk. 84), Serdar Avkaroğlu, Gökmen Özince, Erdem Reis, Doruk Parfak (Oğuz Duman dk. 76), Ahmet Yazar (Kerim Temizkan dk. 8), Necati Bilgiç, Yasin Başaytaç, Mert Çalışkan, Ahmethan Köse

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Yiğithan Güvenli, Hamit Fulya, Oğulcan Başol, Bahadır Yıldırım, Kaan Yüksel, Kerem Nurhan (Alperen Karaca dk. 69), Mustafa Özbay (Devrim Taşkaya dk. 57), Fatih Aktay (Furkan Uludaş dk. 83), Vedat Bora (Muhammed Dursun dk. 69), Keni Var Uzun

Goller: Ahmethan Köse (dk. 50), Kerim Temizkan (dk. 76) (Kastamonuspor), Hamit Fulya (dk. 19), Kani Var Uzun (dk. 45) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Mustafa Özbay, Devrim Taşkaya, Oğulcan Başol (Isparta 32 Spor)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuAhmethan KöseIspartaFutbolSporSon Dakika

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