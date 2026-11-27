Katar Grand Prix'si öncesi Antonelli ve Mercedes zirvede yer alıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Formula 1'de sezonun 22. yarışı Katar Grand Prix'si, 5,4 kilometrelik Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış 29 Kasım Pazar TSİ 19.00'da başlayacak; şampiyon Kimi Antonelli ve Mercedes, Katar öncesi klasman lideri.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Katar Grand Prix'siyle devam edecek.
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 29 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.
Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sini üçüncü bitirerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Mercedes de Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.
Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 304
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267
4. George Russell (Büyük Britanya): 264
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 264
Takımlar
1. Mercedes: 666 puan
2. Ferrari: 517
3. Red Bull: 440
4. McLaren: 431
5. Racing Bulls: 114
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