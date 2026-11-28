Samsun'da gerçekleştirilen İmam Hatip Okulları Tekvando Spor Oyunları'na katılan Kavaklı öğrenciler, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla önemli bir başarıya imza attı.

26 Kasım'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Kavaklı sporcular, farklı kilo kategorilerinde mücadele etti. Turnuvada Hasan Eren Tüğmen 65 kiloda, Selin Yardımcı ise 47 kiloda birinci oldu. Gökçe Çaycı 55 kiloda ikincilik, Emine Altunay ise 41 kiloda üçüncülük elde etti.

Kavak'ı 4 madalyayla gururlandıran öğrenciler, okullarını da başarıyla temsil etti. Genç sporcuların bu başarısında emeği geçen ailelerine, öğretmenlerine, okul yöneticilerine ve antrenörlerine teşekkür edildi.