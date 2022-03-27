Kayak merkezinde halaylı hafta sonu keyfi - Son Dakika

Kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Yalnızçam Kayak Merkezi renkli görüntülere sahne oluyor.

Ardahan'ın en gözde kayak merkezlerinden Yalnızçam'a hafta sonu tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, hem kayak yapmanın hem de kar üzerinde halay çekmenin keyfini yaşadı. Tatilciler kayak merkezinde kızak ve kayaklarla kaydı, kar üzerinde halay çekerek doyasıya eğlendi. Yalnızçam Kayak Merkezi son yıllarda gözde kayak merkezlerinden biri haline geldi. Her geçen gün buraya olan ilgi artıyor. ve insanlar burayı daha çok tercih etmeye başladı.

Kayaksever Halil İbrahim Mert, son yılların gözde kayak merkezlerinden olan Yalnızçam kayak merkezinde güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardıklarını söyleyerek, "Daha çok kayakçı ve snowboardcu'yu burada misafir ediyoruz. Bugün de arkadaşlar bir gösteri yarışı organize ettiler. Burada hava çok güzel, kaliteli pist alanları var, kar kalitesi çok iyi ve ormanlık alanların da olması bir çok farklı seçenek sunmakta" şeklinde konuştu.

Mehmet Ünal ise, kayak merkezinin saklı bir cennet olduğunu söyledi. Yaptıkları organizasyon ile burayı tanıtmak istediklerini ifade ederek, "Palandöken ve Sarıkamış gibi kayak tesislerinin yanında bilinmeyen bir cennet, saklı bir cennet burası. İnsanların ilgisini çekmek için burada bir organisayon düzenledik. Bu konuda Belediye Başkanı Faruk Demir'in büyük katkısı oldu. Bugün hava güneşli, pistler çok güzel ve yüksek seviyede kar var. Herkesi Ardahan yalnızçam kayak tesislerine bekliyoruz" dedi.

Ardahan Belediyesi'nin katkılarıyla da profesyonel bazı kayakçılar gösteri yaptı. Yoğunluğun oluştuğu merkezde kayak yapanlar aynı zamanda müzik eşliğinde halay çekti. - ARDAHAN