Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi

Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi
24.11.2025 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde 2-1 kaybettikleri Newcaste United maçı sonrasında tepki gösterdiği kameramandan özür diledi. Utanç duyduğunu dile getiren Guardiola, "Bunu gördüğümde utanç ve mahcubiyet duyuyorum. Hoşuma gitmiyor. Kameramandan özür dilerim. Ben buyum. 1000 maç oynamış olsam bile mükemmel bir insan değilim ve hatalar yapıyorum." diye konuştu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde 2-1 kaybettikleri Newcaste United maçı sonrasında tepki gösterdiği kameramandan özür diledi.

"MÜKEMMEL BİR İNSAN DEĞİLİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayer Leverkusen ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Guardiola, "Bunu gördüğümde utanç ve mahcubiyet duyuyorum. Hoşuma gitmiyor. Kameramandan özür dilerim. Ben buyum. 1000 maç oynamış olsam bile mükemmel bir insan değilim ve hatalar yapıyorum." diye konuştu.

"YAŞLANDIĞIMI FARK EDİYORUM"

Deneyimli teknik adam, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde yarın 100. maçına çıkacak olmasıyla ilgili, "Yaşlandığımı fark ediyorum. Her maç bir dönüm noktası. Bu iyi bir şey. Her sezon orada olduğumuz anlamına geliyor. Büyük bir rekabet. Oyuncular için özel bir şey. Avrupa'nın en iyi takımlarıyla kendinizi sınamak inanılmaz, büyük bir deneyim." ifadelerini kullandı.

"BİR İSTİSNA OLMAYACAK"

Guardiola, Newcastle United mağlubiyetinin şampiyonluk şansını bitirip bitirmediğiyle ilgili soruya, "12 maçta 4 mağlubiyet aldık, çok daha iyi olmamız gerekiyor. Matematiksel olarak Federasyon Kupası, Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazanmak mümkün. Sizler deneyimli gazetecilersiniz. Dört kupayı da kazandığımız sezon kasım, aralık ayında bundan bahsettiğimi duydunuz mu, hayır. Bu durumda da bir istisna olmayacak." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Manchester City FC, Pep Guardiola, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik’te toprağa verildi Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik'te toprağa verildi
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti
Vatandaşlar isyan etti Su değil çamur akıyor Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
İstanbul’da merak uyandıran görüntü Gören telefona sarıldı İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

22:10
4-3’lük çılgın maç Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 9011’de yıktı
4-3'lük çılgın maç! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 90+11'de yıktı
21:40
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
21:33
Mide bulandıran iddia Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
21:00
Marco Asensio’nun büyük hayali İspanya Milli Takımı
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı
20:16
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya gitti
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti
19:11
Güney Kore lideri Ankara’da Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı
Güney Kore lideri Ankara'da! Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 22:46:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.