Kaykay Federasyonu'nda Yeni Dönem

Spor

Türkiye Kaykay Federasyonunda yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Yıldız başkanlığında düzenlenen toplantıda, federasyonun mevcut durumu, yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları, tesisleşme ihtiyaçları, sporcuların eğitim ve gelişim süreçleri ile Los Angles 2028 Olimpiyat Oyunları'na yönelik uzun vadeli stratejik hedefler ele alındı.

Toplantıda özellikle kaykay ve paten sporunun Türkiye'de yaygınlaştırılması ile sporcuların performans gelişimlerinin desteklenmesi konuları gündeme geldi.

Federasyonun olimpiyatlara katılımı ve başarılı performans sergilemesi için gerekli olan kaynaklar, tesisleşme çalışmaları ve sporcuların ihtiyaçları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.