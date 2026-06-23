Kaymakam Güldoğan Antrenörleri Kabul Etti - Son Dakika
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Kaymakam Güldoğan Antrenörleri Kabul Etti

Kaymakam Güldoğan Antrenörleri Kabul Etti
23.06.2026 16:01
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Salihli Kaymakamı, Antrenörler Günü'nde antrenörlerle bir araya gelerek destek verdi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Antrenörler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan antrenörleri makamında kabul etti.

Antrenörler Günü kapsamında Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ile birlikte ilçede görev yapan antrenörler, Kaymakam Ali Güldoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette, gençlerin sportif gelişimine katkı sunan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Güldoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm antrenörlerin Antrenörler Günü'nü kutladı. Güldoğan, özverili çalışmalarından dolayı antrenörlere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette ayrıca okulların tatile girmesiyle birlikte açılan yaz spor okulları hakkında da bilgi verildi. İlçe Spor Müdürü Oktay Ayaz, tüm kursların ücretsiz olduğunu ve kayıtların e-Devlet üzerinden yapılabildiğini belirtti. Yaz spor okullarına ilişkin detaylı bilgilere Ramiz Turan Spor Kompleksi içerisinde bulunan İlçe Spor Müdürlüğü'nden ulaşılabileceği ifade edildi.

Kaymakam Güldoğan, çocukların yaz tatilini verimli, güvenli ve kaliteli şekilde değerlendirmesinin önemine dikkat çekerek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarının bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Güldoğan, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür faaliyetlerin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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