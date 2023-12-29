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Kaymakam İlyas Memiş, hentbolde dereceye giren öğrencileri kabul etti - Son Dakika
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Kaymakam İlyas Memiş, hentbolde dereceye giren öğrencileri kabul etti

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 2023-2024 Yılı Okul Spor Faaliyetleri Hentbol Küçük Erkek ve Kızlar kategorisinde dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Kaymakam Memiş, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve hediyeler verdi.

Kaymakam İlyas Memiş, hentbolde dereceye giren öğrencileri kabul etti
29.12.2023 - 13:38,
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Kaymakam İlyas Memiş, hentbol de dereceye giren öğrencileri kabul etti. Başarılı sporcuları kutlayan Kaymakam, çeşitli ödüller verdi.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş 2023-2024 Yılı Okul Spor Faaliyetleri Hentbol Küçük Erkek ve Kızlar kategorisinde dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Dereceye giren Şehit Mustafa Serin Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Handan Kaplan ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Hacı Bayram Evcimen eşliğinde Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. Kaymakam Memiş, ilçeyi sportif alanda başarıyla temsil eden öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve hediyeler verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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İlyas Memiş, Spor, Spor, Son Dakika

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