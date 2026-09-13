Kaymakam kızı Ecrin Kaya, pickleballda milli takıma seçildi
Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın kızı Ecrin Kaya ile partneri Damla Nadaroğlu, Pickleball Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda 12-17 yaş kadın çiftler kategorisinde şampiyon oldu. İkili bu başarıyla milli takıma seçilerek Avrupa Pickleball Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın kızı Ecrin Kaya ile partneri Damla Nadaroğlu, Pickleball Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda şampiyon olarak milli takıma seçildi.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Pickleball Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda mücadele eden Ecrin Kaya ve Damla Nadaroğlu, 12-17 yaş kadın çiftler kategorisinde başarılı bir performans sergiledi.
Rakiplerini geride bırakan genç sporcular, kategorilerinde şampiyonluğa ulaştı. Elde ettikleri bu başarıyla milli takıma seçilen Ecrin Kaya ve Damla Nadaroğlu, Avrupa Pickleball Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Genç sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil etmesi bekleniyor.
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