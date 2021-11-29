Kayser Süper Amatör Küme: GençlerbirliğiKayseri Yolspor: 0-2

Kayseri Yolspor ligin 5.haftasında oynadığı maçta Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Yolspor üst üste ikinci galibiyetini aldı. Turuncu siyahlılar Erkilet Stadın'da oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni son 10.dakikada attığı 2 golle yenerek puanını 7'ye çıkarttı.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu
Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Harun Soyeşik xx, Bekir Kahraman xx
Kayseri Gençlerbirliği: Kemal Çelik xx, Eren Demir xx, (Enes Işıktaş x dk 83),Sedat Kurt xx, Batuhan Alen xx, (Murat Yarar x dk 83),Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Ömer Altınsay xx, Yunus Emre Mert xx, (Mustafa Atsız x dk 65), Menduh Çökük x, (Fatih Çetinalp x dk 65), Hacı Mert Cingöz xx, Mustafa Şafak xx, Samed Aydın xx
Kayseri Yolspor: Ali Birol xx, Hakan Levent Karagöz xxx, Hamit Doğan xx, Sait Emre Gündoğan xxx, Şeyh İsmail Orhan xxx, Birhat Yağbasan xxx, Cüneyt Egemen Karagöz xx, Vedat Daşçı xx, (İhsan Yasıt xxx dk 46), Yunus Güneri xx,(Yasin Tarım xxx dk 60), Mehmet Ali Öncü xxx, Abdullah Gürbüz xx, (Mükremin Bayrak xx dk 80)
Goller: Yasin Tarım dk 80, Mükremin Bayrak dk 89 ( Kayseri Yolspor ) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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