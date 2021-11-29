Kayser Süper Amatör Küme: GençlerbirliğiKayseri Yolspor: 0-2

Canlı yayında Tanju Özcan ve Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşandı: Devre göre pozisyon değiştiriyorsunuz

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar