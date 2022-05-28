Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

28.05.2022 08:31
Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları'nda ligin 12. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları'nda ligin 12. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. İlk 11 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, oynanacak olan

12. hafta maçları ile devam edecek.

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 12. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Anayurt Final- Kocasinan Yemlihaspor: Volkan Oğuz

Sosun Birlikspor- Anbar Kızılırmakspor: Erkan Kırçıl

Palasspor-Erciyesgücü FK: Cem Eray Eşmekaya

Develi 1954 Spor-Döğerspor: Turan Çelik

Erkiletspor-Kılıçaslan Yıldızspor: Yusuf Uğurlu

Turanspor-Sungur FK: Rıza Öztürk

Göktürkspor- Akkışla Gençlikspor: Hacı Güverti

Sümerspor-Yeni Erciyesspor: Kemal Deliktaş

Kafkasspor-Anadolu Yıldızları: Hüseyin Keğin

Güneşli Gençlikspor-Güneşspor: Hakan Çam

Demirspor-Develi Erciyesspor: Kemal Hattatioğlu

Sarız Anadoluspor- Yeşilhisar Belediyespor: Muhammed Boylu

İncesu Gençlikspor-Fevzi Çakmakspor: Esat Sabuncu

Gaziosmanpaşaspor-Cırgalanspor: İsmail Sakar

Pınarbaşı Belediyespor- Bünyan Belediyespor: Ahmet Altıparmak

Yeşilspor-Kayseri İdman Yurdu: Birtan Ekren

İsmail Okumuş FK-Kayseri Simya Koleji: Suat Alptekin

Yeni Kıranardıspor-Argıncık Esnafspor Furkan Ulu

Argıncıkspor-Cuma Uluçay Talasspor: Cemal Emre Gömeç

Yahyalı Gençlerbirliği-Büyüleyenspor: Mustafa Kalaycı

Yerköyspor-Yeni Esenspor: Ahmet Çıtak

Talas İdman Yurdu-Kocasinan Gençlikspor: Tolga Selvi - KAYSERİ

Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu
Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu - Son Dakika
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