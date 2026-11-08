Kayseri 1. Amatör Küme\'de Tomarza Belediyespor, Gültepespor\'u 3-2 yendi

Kayseri 1. Amatör Küme'de Tomarza Belediyespor, Gültepespor'u 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Tomarza Belediyespor, Tomarza İlçe Stadı'nda Gültepespor'u 3-2 yendi. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Tomarza Belediyespor'un gollerini Safa Tekelek, Burak Akbudak ve Aykut Yıldız attı.
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Tomarza Belediyespor, Tomarza İlçe Stadı'nda karşılaştığı Gültepespor'a karşı 3-2'lik skorla galibiyet elde etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna hakim olan Tomarza Belediyespor, bulduğu iki golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısı ise büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede Tomarza Belediyespor, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu.
Tomarza Belediyespor'un gollerini Safa Tekelek, Burak Akbudak ve Aykut Yıldız kaydetti.
Kaynak: İHA
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