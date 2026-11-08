Kayseri 1. Amatör Küme\'de Tomarza Belediyespor, Gültepespor\'u 3-2 yendi

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Tomarza Belediyespor, Tomarza İlçe Stadı'nda karşılaştığı Gültepespor'a karşı 3-2'lik skorla galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna hakim olan Tomarza Belediyespor, bulduğu iki golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısı ise büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede Tomarza Belediyespor, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Tomarza Belediyespor'un gollerini Safa Tekelek, Burak Akbudak ve Aykut Yıldız kaydetti.