Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Gazi Osman Paşaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Akkışla Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Amatör Küme'ye yükseldi.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Erkan Kırçıl, Yusuf Uğurlu
Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener, Efekan Korkmaz, Adem Karataş, (Dk.65 Mustafa Kozan), Abdulkerim Sain, Ahmet Sürmeli, Cengiz Çay, Hasan Doğan, (Dk.90+4 Engin Gezgin), Hakan Yılmaz, (Dk.90+4 Çetin Çay), Semihcan Gül, (Dk.90+2 Emre Doğan,), Emrecan Tepedaş, Silvan Gezer (Dk.65 Mustafa Gezgin)
Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz, Tuğrul Kelek, Yakup Aslan, Önder Şen Mehmet Bekar, Mustafa Kaan Demirbaş, A.Samed Yılmaz, Mehmet Ferhat Dost, Hakan Daşdemir, Emre Ağırbaş, Sefa Tekelek (Dk.71 Zeki Saltık)
Goller: Dk.67 Emrecan Tepedaş, Dk.86 Mustafa Gezgin (Gazi Osman Paşaspor), Dk.35 Ferhat Dost (Akkışla Gençlikspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri 1. Amatör Küme play-off: Gazi Osman Paşaspor: 2Akkışla Gençlikspor: 1 - Son Dakika