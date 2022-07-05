Kayseri 1. Amatör Küme play-off: Gazi Osman Paşaspor: 2Akkışla Gençlikspor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri 1. Amatör Küme play-off: Gazi Osman Paşaspor: 2Akkışla Gençlikspor: 1

05.07.2022 09:13
Kayseri 1. Amatör Küme play-off: Gazi Osman Paşaspor: 2Akkışla Gençlikspor: 1

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Gazi Osman Paşaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Akkışla Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Gazi Osman Paşaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Akkışla Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin, Erkan Kırçıl, Yusuf Uğurlu

Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener, Efekan Korkmaz, Adem Karataş, (Dk.65 Mustafa Kozan), Abdulkerim Sain, Ahmet Sürmeli, Cengiz Çay, Hasan Doğan, (Dk.90+4 Engin Gezgin), Hakan Yılmaz, (Dk.90+4 Çetin Çay), Semihcan Gül, (Dk.90+2 Emre Doğan,), Emrecan Tepedaş, Silvan Gezer (Dk.65 Mustafa Gezgin)

Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz, Tuğrul Kelek, Yakup Aslan, Önder Şen Mehmet Bekar, Mustafa Kaan Demirbaş, A.Samed Yılmaz, Mehmet Ferhat Dost, Hakan Daşdemir, Emre Ağırbaş, Sefa Tekelek (Dk.71 Zeki Saltık)

Goller: Dk.67 Emrecan Tepedaş, Dk.86 Mustafa Gezgin (Gazi Osman Paşaspor), Dk.35 Ferhat Dost (Akkışla Gençlikspor) - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme play-off: Gazi Osman Paşaspor: 2Akkışla Gençlikspor: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 09:17:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme play-off: Gazi Osman Paşaspor: 2Akkışla Gençlikspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement