Kayseri 1. Amatör Küme Şampiyonları Belli Oldu

Kayseri 1. Amatör Küme'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gaziosmanpaşaspor, Döğergücü FK ve Talas Anayurtspor kupa ile madalyasını aldı.

2024-2025 sezonu Kayseri 1. Amatör Küme Ligi tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan sezonda Gaziosmanpaşaspor, Emin Mekatronik Döğergücü Futbol Kulübü ve Talas Anayurtspor mutlu sona ulaşan takımlar oldu. Normal sezonda A Grubu'nda Gaziosmanpaşaspor şampiyon olurken B Grubu'nda ise Emin Mekatronik Döğergücü FK şampiyon oldu. Bu iki takımın ardından Play-Off şampiyonu ise Talas Anayurtspor oldu. Sezon öncesi Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nu Şemsettin Atasun ve B Grubu'na Azmi Şahin gibi Kayseri futboluna büyük emekleri olan iki değerli insanın ismi Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal tarafından alınan karar ile verilmişti. Sezonun tamamlanmasının ardından Sümer Amatör Evi'nde düzenlenen kupa ve madalya töreni düzenlendi. Düzenlenen kupa ve madalya törenine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF üyeleri, liglere isimleri verilen Şemsettin Atasun, Azmi Şahin, Tertip Komitesi üyeleri, şampiyon olan takımların başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

A Grubu'nda birinci olan Gaziosmanpaşaspor ile B Grubu'nda birinci Emin Mekatronik Döğergücü Futbol Kulübü ile Play-Off şampiyonu Talas Anayurtspor Süper Amatör Küme'ye yükseldiler. - KAYSERİ