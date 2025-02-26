Kayseri Amatör Küme Heyecanı Sona Erdi - Son Dakika
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Kayseri Amatör Küme Heyecanı Sona Erdi

Kayseri Amatör Küme Heyecanı Sona Erdi

Kayseri 1. Amatör Küme'de Gaziosmanpaşaspor ve EMT Döğergücü FK Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

26.02.2025 10:14
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Kayseri 1. Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tamamlanırken, 2 takım bir üst lige çıktı. Süper Amatör Küme vizesi alacak 3. takım da Play-Off'ta belli olacak.

2024-2025 futbol sezonunda Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda 37 puanla Gaziosmanpaşaspo ve B Grubu'nda 54 puanla EMT Döğergücü FK Süper Amatör Küme vizesi almayı başardı. Gaziosmanpaşaspor ve EMT Döğergücü FK 2025-2026 futbol sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. 19 takımın 2 grupta kıyasıya mücadele ettiği 1. Amatör Küme'de normal sezonun ardından gözler Play-Off karşılaşmasına çevrildi. Süper amatör Küme'ye çıkacak son takımda bu hafta belli olacak.

6 takım küme düştü

Kayseri 1. Amatör Küme'de sezonun tamamlanmasının ardından küme düşen takımlar da belli oldu. A Grubu'nda Anadolu Yıldızları, İncesu Gençlikspor, Altındağ Akkışlarspor olurken B Grubu'nda Kayseri Futbol Academy, Kalespor ve Sarız Anadoluspor lige veda eden takımlar oldu. Küme düşen 6 takım gelecek sezon 2. Amatör Küme'de mücadele edecek.

1. Amatör Küme'nin son haftasında alınan sonuçlar ise şu şekilde;

EMT Döğergücü FK 8-0 Kocasinan Yemlihaspor

G.O.Paşaspor 2-5 Kocasinan Ülküspor

Gültepespor 6-1 Kalespor

Güneşspor 8-0 Yeni Erciyesspor

Buğdaylıspor 2-8 Talas Anayurtspor

Kayseri yolspor 7-0 Sarız Anadoluspor

Belsinspor 1-5 Sosun Birlikspor

Anadolu Yıldızları 3-0 A. Akkışlaspor (Hükmen)

Kayseri Ömürspor 0-3 İncesu Gençlikspor (Hükmen)

Kayseri Futbol Academy 0-3 Sindelhöyükspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Amatör Küme Heyecanı Sona Erdi - Son Dakika

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