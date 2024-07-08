Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Kulüp Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Kulüp Başkanlarını Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Kulüp Başkanlarını Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve amatör kulüp başkanlarını ağırladı. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amatör spor camiasının önemine vurgu yaptı.

08.07.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, yönetim kurulu üyeleri ve amatör kulüp başkanlarını ağırladı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Başkanı Mutlu Önal ve amatör kulüp başkanları, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tek tek misafirleri ile tokalaşarak, sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada; "Değerli başkanımıza, yönetimimize 'hoş geldiniz' diyorum. Her zamanki sağduyu ile şehrine sahip çıkan, gençlerin arzu edilmeyen alışkanlıklara bulaşmaması için her türlü fedakarlığı yapan, değerlerine, bayrağına, vatanına, milletine bağlı, bizim yüz akımız olan bir camiadır. Allah sayınızı artırsın, inşallah yaptığınız güzel çalışmalara daha fazlasını da beklediğimizi arzu ediyoruz" diye konuştu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Başkanı Mutlu Önal ise Başkan Büyükkılıç'ın Kayseri için bir şans olduğunu vurgulayarak, "Kayseri'mizde bir şans, başkanımızın devam etmesi bizi aşırı derece mutlu etti. Başkanımız amatör camianın başkanı değil her zaman ağabeyi olmuştur" dedi.

Büyükkılıç'ın her zaman yanında yer aldıklarını belirten Önal, "Her zaman başkanımızın, valimizin yanındayız. Sizlerin olduğu her platformda oluruz, biz vatanımızı, memleketimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz, bu aile de sizin her zaman yanınızdadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Kulüp Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Kulüp Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika
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