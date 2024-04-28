Kayseri'de Minik Tekvandocuların Kuşak Geçme Heyecanı - Son Dakika
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Kayseri'de Minik Tekvandocuların Kuşak Geçme Heyecanı

Kayseri\'de Minik Tekvandocuların Kuşak Geçme Heyecanı

Kayseri'de faaliyet gösteren YayTanSay Spor Kulübü'nde minik tekvandocular, kuşak imtihanına girdi. Hocalarının direktiflerini yerine getiren ve hem eğlenen hem öğrenen minik sporcular, başarılı bir şekilde yeni kuşaklarına geçti. Ailelerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlik, sporcuların gelişimi ve motivasyonu için önemli bir rol oynadı.

28.04.2024 10:07
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Kayseri'de YayTanSay Spor Kulübü'nde minik tekvandocular, kuşak geçebilmek için çaba sarf etti. Miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.

Kayseri'de faaliyet gösteren spor kulüplerinden YayTanSay'da minik tekvandocuların kuşak imtihanı vardı. Bir üst kuşağa geçebilmek için hocaları Arzu Tan Sayan ve Yavuz Sayan'ın direktiflerini yerine getirmeye çalışan, hem eğlenen hem öğrenen minik sporcular, hedefe ulaşmanın haklı gururunu yaşadı.

Ailelerin de bu heyecana ortak olduğu kuşak imtihanı sonrasında başarılı olanlara, yeni kuşakları takdim edildi. Milli takım antrenörlerinden Arzu Tan Sayan, "Minik sporcularımız hem eğlenerek hem öğrenerek spor yapıyorlar. Ailelerimizin de bu noktada bizlerle bir arada olması hem sporcuların gelişimi hem de bizlerin antrenmanlarına ekstra motivasyon veriyor. Minik sporcularımızın kuşak atlamasından daha çok sporu sevmeleri ve arkadaşlık ortamına girmeleri önem arz ediyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri'de Minik Tekvandocuların Kuşak Geçme Heyecanı - Son Dakika

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