Spor A.Ş.'den U11 Sömestir Cup Futbol Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Spor A.Ş.'den U11 Sömestir Cup Futbol Turnuvası

Spor A.Ş.\'den U11 Sömestir Cup Futbol Turnuvası
19.01.2026 14:09  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen U11 Sömestir Cup Futbol Turnuvası, 16 takımın mücadele edeceği 30 Ocak'taki final ile sona erecek. Turnuva, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen U11 Sömestir Cup Futbol Turnuvası, genç yetenekleri sahada buluşturuyor.

Sömestir tatili kapsamında büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada 4 ayrı grupta 16 takım mücadele edecek. Turnuva 30 Ocak'ta oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. Ziya Gökalp Halı Saha'da oynanacak maçlar renkli görüntülere sahne olacak.

Konuyla ilgili olarak Spor A.Ş tarafından yapılan açıklamada; "A, B, C ve D gruplarında mücadele edecek kulüplerimize ve sahaya çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Dostluk, mücadele ve fair-play ruhunun ön planda olacağı bu büyük organizasyonda futbolun heyecanı zirveye çıkacak" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor A.Ş.'den U11 Sömestir Cup Futbol Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

15:57
3 futbolcuda tuhaf belirtiler Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
3 futbolcuda tuhaf belirtiler! Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:03:43. #7.11#
SON DAKİKA: Spor A.Ş.'den U11 Sömestir Cup Futbol Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.