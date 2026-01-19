Spor A.Ş.\'den U11 Sömestir Cup Futbol Turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen U11 Sömestir Cup Futbol Turnuvası, genç yetenekleri sahada buluşturuyor.

Sömestir tatili kapsamında büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada 4 ayrı grupta 16 takım mücadele edecek. Turnuva 30 Ocak'ta oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. Ziya Gökalp Halı Saha'da oynanacak maçlar renkli görüntülere sahne olacak.

Konuyla ilgili olarak Spor A.Ş tarafından yapılan açıklamada; "A, B, C ve D gruplarında mücadele edecek kulüplerimize ve sahaya çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Dostluk, mücadele ve fair-play ruhunun ön planda olacağı bu büyük organizasyonda futbolun heyecanı zirveye çıkacak" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ