Kayseri'den Milli Takıma 12 Sporcu Seçildi - Son Dakika
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Kayseri'den Milli Takıma 12 Sporcu Seçildi

Kayseri\'den Milli Takıma 12 Sporcu Seçildi

Erzurum'daki seçmelerde Kayseri Bölgesi'nden 12 sporcu milli takıma seçildi. Başarılar diledi.

29.12.2024 11:04
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Erzurum'da düzenlenen milli takım seçmelerinde Kayseri Bölgesi'nden 12 sporcu, elde ettikleri başarılı dereceler ile milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Kayak milli takım seçmeleri Erzurum'da yapıldı. Seçmelere Kayseri'den katılan 12 sporcu U-13 kız ve erkek, U-15 kız ve erkek kategorilerinde elde ettikleri başarııar ile milli takıma seçildi. Milli takım seçilen sporcular 6-8 Ocak tarihleri arasında Palandöken FIS CHILDREN CUP'ta yarışma hakkı elde etti. Kayseri Gençlik ve SporİlMüdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; milli takıma seçilen 12 sporcuya milli forma altında mücadele edecekleri FIS CHILDREN CUP'ta başarılar dilendi. Milli takım seçmelerinde derece elden Kayserili sporcular şöyle:

U13 Kızlarda: İnci Hava Ekinci, Sümeyye Yaren Güneş, Zeynep Dila Aslantaş

U13 Erkeklerde: Yusuf Ali Yurt, Etka Yıldırım, Mete Ünlü

U15 Kızlarda: Zeynep Nisa Yerebasmaz, Berrak Bayer

U15 Erkeklerde: Ömer Faruk Deliktaş, Kamil Eren Şimşek, Atilla Orhun Yılmaz, Cafer Ediz Çingöz - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri'den Milli Takıma 12 Sporcu Seçildi - Son Dakika

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