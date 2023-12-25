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Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek liderliğe yükseldi

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 10. haftasında Kayseri Esen Metal SK, rakibi 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek grupta yeniden liderliğe yükseldi.

Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor\'u 6-0 yenerek liderliğe yükseldi
25.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:21
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 10. haftasında Kayseri Esen Metal SK, rakibi 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek grupta yeniden liderliğe yükseldi.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Erkan Kırçıl, Yasin Emre Ceylan, Ahmet Yıldız

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Mehmet Doğru, Bahadır Sarıçiçek, Tugay Aydoğan, Mikail Akdaş, Mehmet Tatlı, Selim Yağmur, Ömer Kaya, Hakan Bahran, Beytullah Özcan, (Serdar Karaduman dk. 46), Batuhan Şimşek, (Ziyahan Elbaşı dk. 25)

1966 Turanspor: Baykal Altay, Alim Koçer, Emre Akyüz, Osman Karapınar, Ramazan Sinanoğlu, Hüsnü Can Turgut, Kadir Güngör, Mehmet Kıraç, Murat Kıraç, Doğukan Bayhan, Muhammed Tarık Tiryaki

Goller: Bahadır Sarıçiçek (dk. 2), Selim Yağmur (dk. 15), Mehmet Tatlı (dk. 50,61), Serdar Karaduman (dk. 75, 82) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek liderliğe yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek liderliğe yükseldi - Son Dakika
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