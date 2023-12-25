Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 10. haftasında Kayseri Esen Metal SK, rakibi 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek grupta yeniden liderliğe yükseldi.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Erkan Kırçıl, Yasin Emre Ceylan, Ahmet Yıldız
Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Mehmet Doğru, Bahadır Sarıçiçek, Tugay Aydoğan, Mikail Akdaş, Mehmet Tatlı, Selim Yağmur, Ömer Kaya, Hakan Bahran, Beytullah Özcan, (Serdar Karaduman dk. 46), Batuhan Şimşek, (Ziyahan Elbaşı dk. 25)
1966 Turanspor: Baykal Altay, Alim Koçer, Emre Akyüz, Osman Karapınar, Ramazan Sinanoğlu, Hüsnü Can Turgut, Kadir Güngör, Mehmet Kıraç, Murat Kıraç, Doğukan Bayhan, Muhammed Tarık Tiryaki
Goller: Bahadır Sarıçiçek (dk. 2), Selim Yağmur (dk. 15), Mehmet Tatlı (dk. 50,61), Serdar Karaduman (dk. 75, 82) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek liderliğe yükseldi - Son Dakika