Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Başhıru'nun hat-trick'iyle Şile Bilgidoğa'yı 7-0 yendi - Son Dakika
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Başhıru'nun hat-trick'iyle Şile Bilgidoğa'yı 7-0 yendi

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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Başhıru\'nun hat-trick\'iyle Şile Bilgidoğa\'yı 7-0 yendi
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Suwen Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş'yi 7-0 yendi ve haftayı 3 puanla kapattı. Kaptan Kafayat Atoke Başhıru, 39, 45 ve 77. dakikalarda 3 gol atarak hat-trick yaptı ve bu sezon ilk gollerini kaydetti.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş. maçında 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş'yi 7-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş. karşısında sahaya takım kaptanı olarak çıkan başarılı oyuncu Kafayat Atoke Başhıru 3 gole imza attı. Doksan dakika sahada kalan Başhıru, 39,45 ve 77. dakikalarda gol sevinci yaşadı.

Geride kalan 5. hafta sonunda 4 maçta forma giyen Kafayat Atoke Başhıru bu sezon ilk gollerini atmış oldu.

Kaynak: İHA
KayseriFutbolKadınŞileSporSon Dakika

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