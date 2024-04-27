Kayseri Şeker Spor Kulübü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Takım Halinde Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Şeker Spor Kulübü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Takım Halinde Şampiyon Oldu

Kayseri Şeker Spor Kulübü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda Takım Halinde Şampiyon Oldu

Konya'da düzenlenen İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Şeker Spor Kulübü, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Kayseri Şeker Spor Kulübü, tarihinde ilk defa Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

27.04.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Şeker Spor Kulübü, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş

Türkiye Şampiyonası 24-26 Nisan tarihleri arasında Konya Karatay Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Kayseri Şeker Spor Kulübü, takım halinde 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay yaptığı paylaşımda, "24-26 Nisan tarihlerinde Konya'da yapılan U-23 Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonasında Kayseri Şeker Güreş Takımımız 2 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya alarak tarihinde ilk defa Türkiye Şampiyonu olmuştur. Bu başarıda emeği geçen yöneticilerimiz, hocalarımız, yardımcı personelimiz, madalya alan, alamayan, güreşen, güreşemeyen bütün yiğitlerimizi canı gönülden kutluyorum. Bu başarıların uluslararası müsabakalarda da devam edeceğine olan inancımla hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Kayseri Şeker Spor Kulübü takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken sporcuların aldıkları dereceler ise şu şekilde:

55 Kg

Emre Mutlu - Altın Madalya

Sercan Keskin - Bronz Madalya

60 Kg

Cihan Yaşar - Gümüş Madalya

63 Kg

Mahmut Yılmaz - Gümüş Madalya

İsmail Oruçoğlu - Bronz Madalya

67 Kg

Azad Sarıyar - Altın Madalya

Ahmet Yılmaz - Gümüş Madalya

77 Kg

Şahan Acar -Bronz Madalya

Erkan Tuğcu - Bronz Madalya

87 Kg

Toygun Aktop - Gümüş Madalya - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Şeker, Türkiye, Kayseri, Konya, Gümüş, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Şeker Spor Kulübü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Takım Halinde Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
01:47 Milletvekilinden bakanlık önünde oturma eylemi Milletvekilinden bakanlık önünde oturma eylemi
01:16 Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
16:45 İstanbul ve Tekirdağ’da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk eden şüphelilere operasyon İstanbul ve Tekirdağ'da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk eden şüphelilere operasyon
09:33 Arda Güler’in golü Real Madrid’e galibiyeti getirdi Arda Güler'in golü Real Madrid'e galibiyeti getirdi
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:21 Yıldız Tilbe’nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu Yıldız Tilbe'nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu
07:56 42 ilde uyuşturucu operasyonu 42 ilde uyuşturucu operasyonu
07:49 Hatay’da kuduz alarmı 2 mahalle karantinaya alındı Hatay'da kuduz alarmı! 2 mahalle karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 09:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Şeker Spor Kulübü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Takım Halinde Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement