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Kayseri Şekerspor çıkışını sürdürüyor - Son Dakika

Kayseri Şekerspor çıkışını sürdürüyor

21.02.2022 08:33
Kayseri Şekerspor çıkışını sürdürüyor

Kayseri Şekerspor ligin 14. haftasında oynadığı maçta Sanayi Esnafspor'u 8-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Kayseri Şekerspor ligin 14. haftasında oynadığı maçta Sanayi Esnafspor'u 8-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor, yoluna kayıpsız devam ediyor. Son haftalarda aldığı sonuçlar ile çıkışa geçen yeşil beyazlılar galibiyet serisine bir yenisi daha ekledi. Kayseri Şekerspor ligin 14. haftasında Erkilet Stadı'na oynadığı maçta Sanayi Esnafspor'u her iki yarıda attığı goller ile 8-0 mağlup ederek ligdeki 11. galibiyetini aldı. Kayseri Şekerspor aldığı bu farkı galibiyetle puanını 34 yaptı ve en yakın takipçisi Hacılar Erciyesspor ile ise puan fakrını 4'e çıkarttı. Yeşil beyazlılar kalan son haftada hata yapmayarak sezonu lider olarak tamamlamak istiyor.

Yeşil beyazlılar ligin 15.haftasında Kocasinan Ülküspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

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Kayseri Şekerspor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Şekerspor çıkışını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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