Kayseri Şekerspor İç ve Dış Transferde Hareketli - Son Dakika
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Kayseri Şekerspor İç ve Dış Transferde Hareketli

Kayseri Şekerspor İç ve Dış Transferde Hareketli

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor, 2024-2025 sezonu için iç ve dış transfer çalışmalarına hız verdi. Takım, iç transferde 11 oyuncuyla anlaşırken dış transferde ise 3 oyuncuyla anlaştı.

15.08.2024 10:23
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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor; iç ve transfer için düğmeye bastı.

2024-2025 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kayseri Şekerspor; iç transferde 11 isim ile yeniden anlaşırken dış transferde ise 3 isimle anlaştı. Antrenör Erkan Demirel'in takımın başına gelmesinin ardından iç ve dış transferde düğmeye basan Kayseri Şekerspor transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar iç transferde Batuhan Kaya, Mehmet Ali Öncü, Yakup Türkmen, Melih Akça, Furkan Papağan, Kamil Ateş, Barış Mert Düğenci, Mert Arısoy, Emre Fındık, Çağatay Çakmak, Yusuf ile yeniden anlaşma sağlarken, dış transferde ise Hisarspor'dan Abdullah Enes Ozan, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü Spor Kulübü'nde Turgut Yetük, Kayseri Esen Metal SK'dan serdar Karaduman ile anlaşma sağladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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