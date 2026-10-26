Kayseri Şekerspor, Sivasgücü Belediyespor\'u 2-1 yenerek PGL\'de ilk galibiyetini aldı

Kayseri Şekerspor, Sivasgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek PGL'de ilk galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grupta ligin 2. haftasında Kayseri Şekerspor, deplasmanda Sivasgücü Belediyespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kayseri Şekerspor PGL'de ilk galibiyetini aldı.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 2. haftasında Kayseri Şekerspor deplasmanda oynadığı maçta Sivasgücü Belediyespor'u geriden gelerek, 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Esra Sağlam, Halil Gül, Kadir Ülgen
Sivasgücü Belediyespor: Zeki Can Keleş, Alperen Sarıca, Gökhan Çetinus, Abdullah Berk K., Deha Doğan, Ozan Kılıçoğlu, Resul Yıldırım, Melih Bulut, Ekrem Koçak, Eren Çetindere, M. Yasir Ateş
Kayseri Şekerspor: Abdussamed Karakoyun, M.İbrahim Şahinkaya, (Ömer Turan Görgüç dk.80), İsmet Yazgan, Buğra Sarıkaya, (Eren Torbalı dk.46), Arda Hasan Öğretir, (Ziyahan Elbaşı dk.46), Seyit Mehmet Söğüt, Hasan Pamuk, (M. Turan Karamahmut dk.46), Talha Özyürek, Muhammed Aybar, (Süleyman Öztürk dk.65), Halil Can Durmuş, Enes Koçoğlu
Goller: Ozan Kılıçoğlu (dk.18) (Sivasgücü Belediyespor), Mehmet Seyit Söğüt (dk.60 penaltı), Ömer Turan Görgüç (dk.87) (Kayseri Şekerspor)
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