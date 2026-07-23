Kayseri Şekerspor Uğur Kulaksız ile Anlaştı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden Kayseri Şekerspor, Teknik Direktör Uğur Kulaksız ile anlaştı.

2026 - 2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) mücadele edecek olan Kayseri Şekerspor'un yeni Teknik Direktörü belli oldu. Yeşil beyazlılar son olarak Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde görev yapan tecrübeli teknik direktör ile anlaştı. Kayseri Şekerspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Hoş geldin Uğur Kulaksız. 2026-2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan ve profesyonelliğe geçiş hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kayseri Şekerspor Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Uğur Kulaksız ile anlaşmaya varmıştır. Futbol bilgi birikimi, tecrübesi ve vizyonuyla Türk futboluna önemli katkılar sunan Uğur Kulaksız'ın, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Kendisine Kayseri Şekerspor ailesine hoş geldiniz diyor, yeşil-beyazlı camiamızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Hoş Geldin Uğur Kulaksız" denildi. - KAYSERİ