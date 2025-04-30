Kayseri Spor A.Ş. para okçulukta madalyaları topladı

28-29 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması'nda, Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 3 madalya kazandı.

Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması Antalya'da gerçekleştirildi.Yarışmalarda mücadele eden Kayseri SporA.Ş. sporcuları üç önemli derece elde etti. Yarışmada Makaralı Yay W1 Erkekler Kategorisinde Şehit Kemikkıran Türkiye ikincisi, Makaralı Yay Erkekler Open Kategorisinde Kenan Babaoğlu Türkiye üçüncüsü, Makaralı Yay Erkekler Open Takım Kategorisinde ise Kenan Babaoğlu ve Tanju Kula ikilisi Türkiye şampiyonu oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve onların yetişmesinde emeği geçen antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ