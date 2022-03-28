Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

28.03.2022 14:17
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor, 2021-2022 sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor, 2021-2022 sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Hacılar Erciyesspor, Kayseri Süper Amatör Küme play-off final maçında Kayseri Şekerspor'u Murat Mağara ve Yusuf Karaboğa'nın golleri ile 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. A Grubunda normal sezonu lider olarak tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Hacılar Erciyesspor, yarı finalde Kayseri Yolspor'u 2-1, finalde ise Kayseri Şekerspor'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Final maçının bitiş düdüğü ile birlikte saha içerisinde büyük sevinç yaşayan sarı lacivertliler, 2022-2023 sezonunda Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil etmeye hak kazandı.

Final maçını Argıncık stadında izleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sergilenen futbol ve alınan galibiyetten ötürü mutlu olduğunu ifade etti. 6 sezon aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'e dönen Hacılar Erciyesspor'da büyük sevinç hakim. - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika


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