Kayseri Süper Amatör Küme\'de 10. Hafta Heyecanı Başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 10. hafta heyecanı yarın başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 10. hafta heyecanı oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu, Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
Erciyes Esen Makina FK-Argıncıkspor: Ebu Taha Rasim Köse
Kayseri Atletikspor-Başakpınarspor: Adem Macit Barış
1966 Turanspor-Kayseri Döğerspor: Merve Nur Topaktaş
Hacılar Erciyesspor-Özvataspor: Ramazan Haymana
Kayseri Şekerspor- Kocasinan Şimşekspor: Recep Güneş
Kayseri Esen Metal SK- Tomarza Belediyespor: İsmail Sakar
Kayserigücü FK-Amaratspor: Mustafa Uçkan - KAYSERİ
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