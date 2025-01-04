Kayseri Süper Amatör Küme\'de 10. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 10. hafta heyecanı yarın başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 10. hafta heyecanı oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu, Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

Erciyes Esen Makina FK-Argıncıkspor: Ebu Taha Rasim Köse

Kayseri Atletikspor-Başakpınarspor: Adem Macit Barış

1966 Turanspor-Kayseri Döğerspor: Merve Nur Topaktaş

Hacılar Erciyesspor-Özvataspor: Ramazan Haymana

Kayseri Şekerspor- Kocasinan Şimşekspor: Recep Güneş

Kayseri Esen Metal SK- Tomarza Belediyespor: İsmail Sakar

Kayserigücü FK-Amaratspor: Mustafa Uçkan - KAYSERİ