Kayseri Süper Amatör Küme\'de 2024-2025 Sezonunda Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu

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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 16 takım belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Kayseri 1. Amatör Küme'den çıkan 4 takımın ardından Süper Amatör Küme'de 16 takım mücadele edecek. 02 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan fikstür çekimi ile yeni sezon Ekim ayında başlayacak.

Yeni sezonda mücadele edecek takımlar ise şu şekilde; Hacılar Erciyesspor, Erciyes Esen Makina FK, Kayseri Şekerspor, Kayseri Atletikspor, Başakpınarspor, Kocasinan Şimşekspor, Kayserigücü FK, Kayseri Esen Metal SK, Argıncıkspor, Sungur FK, İsmail Okumuş FK, 1966 Turanspor, Döğerspor, Amaratspor, Özvatan Belediyespor, ve Tomarza Belediyespor. - KAYSERİ