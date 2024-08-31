Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 Sezonunda Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 Sezonunda Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme\'de 2024-2025 Sezonunda Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 16 takım belli oldu. Yeni sezon Ekim ayında başlayacak.

31.08.2024 08:40  Güncelleme: 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 16 takım belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Kayseri 1. Amatör Küme'den çıkan 4 takımın ardından Süper Amatör Küme'de 16 takım mücadele edecek. 02 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan fikstür çekimi ile yeni sezon Ekim ayında başlayacak.

Yeni sezonda mücadele edecek takımlar ise şu şekilde; Hacılar Erciyesspor, Erciyes Esen Makina FK, Kayseri Şekerspor, Kayseri Atletikspor, Başakpınarspor, Kocasinan Şimşekspor, Kayserigücü FK, Kayseri Esen Metal SK, Argıncıkspor, Sungur FK, İsmail Okumuş FK, 1966 Turanspor, Döğerspor, Amaratspor, Özvatan Belediyespor, ve Tomarza Belediyespor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 Sezonunda Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
12:29 Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı O anlar kamerada Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı! O anlar kamerada
12:03 Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı
11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:37 Kayseri’de çobanın bulduğu kemik parçalarının ne olduğu ortaya çıktı Kayseri'de çobanın bulduğu kemik parçalarının ne olduğu ortaya çıktı
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:35 Memleketine izne gidip geri dönmeyen asker böyle yakalandı Oynadığı oyun da manidar Memleketine izne gidip geri dönmeyen asker böyle yakalandı! Oynadığı oyun da manidar
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 08:56:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 Sezonunda Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement