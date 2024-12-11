Kayseri Süper Amatör Küme İlk Yarı Sona Erdi - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme İlk Yarı Sona Erdi

Kayseri Süper Amatör Küme İlk Yarı Sona Erdi

Kayseri Süper Amatör Küme'de 56 maçta 253 gol atıldı. Atletikspor en çok, Kayserigücü en az gol attı.

11.12.2024 09:49
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Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk yarısı sona erdi. Oynanan 56 müsabakada 253 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunda ilk yarı sona erdi. A ve B grubunda bulunan 16 takım toplam 56 müsabakaya çıktı. Oynanan 56 maçta 253 gol atıldı. A Grubunda oynanan 28 maçta 148 gol atılırken B Grubunda oynanan 28 maçta ise 105 gol atıldı.

Oynanan 56 maçta en çok gol atan takım 35 gol ile Atletikspor olurken en az golü 3 gol ile Kayserigücü attı. 16 takım arasında en az gol yiyen takım 2 gol ile Esen Metalspor olurken en çok gol yiyen takım ise 66 gol ise Kayserigücü takım oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme İlk Yarı Sona Erdi - Son Dakika

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