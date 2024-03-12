Kayseri Takımları Okul Sporları Türkiye Şampiyonalarında Başarı Elde Ediyor

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Okul Sporları Türkiye Şampiyonalarında Kayseri takımları elde ettikleri başarı ile dikkat çekiyor. Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu Kız Voleybol takımı Türkiye yarı finallerinde tüm maçlarını kazanırken, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Vedat Evliya Anadolu İmam Hatip Lisesi ise Floor Curling Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri'de mücadele ettikleri spor branşında şampiyon olarak Türkiye Şampiyonaları'nda yer alma hakkı kazanan Türkiye derecelerine imza atmaya devam ediyor. Mardin'de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar Türkiye Yarı Finallerinde Kayseri'yi temsil eden Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu Kız Voleybol takımı tüm maçlarını kazandı. Bu başarısı ile Türkiye Finallerine katılma hakkı elde eden okul sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nda da derece yapmak istiyor. Öte yandan, Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan Şehit Hava Pilot Üsteğmen Vedat Evliya Anadolu İmam Hatip Lisesi,Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - KAYSERİ