Kayseri Takımları Okul Sporları Türkiye Şampiyonalarında Başarı Elde Ediyor

Okul Sporları Türkiye Şampiyonalarında Kayseri takımları elde ettikleri başarı ile dikkat çekiyor. Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu Kız Voleybol takımı Türkiye yarı finallerinde tüm maçlarını kazanırken, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Vedat Evliya Anadolu İmam Hatip Lisesi ise Floor Curling Türkiye üçüncüsü oldu.
Kayseri'de mücadele ettikleri spor branşında şampiyon olarak Türkiye Şampiyonaları'nda yer alma hakkı kazanan Türkiye derecelerine imza atmaya devam ediyor. Mardin'de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar Türkiye Yarı Finallerinde Kayseri'yi temsil eden Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu Kız Voleybol takımı tüm maçlarını kazandı. Bu başarısı ile Türkiye Finallerine katılma hakkı elde eden okul sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nda da derece yapmak istiyor. Öte yandan, Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan Şehit Hava Pilot Üsteğmen Vedat Evliya Anadolu İmam Hatip Lisesi,Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - KAYSERİ
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan oynanan müsabakalarla devam etti. Curling'de Çin ve Ukrayna şampiyon olurken, kadınlar futsalda İspanya birinci oldu. Alp disiplini branşında ise altın madalyalar Polonya ve Avusturya'ya gitti.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Operasyonda, 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 22,06 gram esrar, 2,26 gram kokain, 3 adet yeşil reçete hap, 2 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 547 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 8'inin halihazırda cezaevinde olduğu belirtildi.
Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömürspor, ligin 3.haftasında Yeni Mahallespor'u 2-0 yenerek namağlup yoluna devam ediyor. Maçta Ahmet Turan Özbek ve Saffan Karasu'nun attığı gollerle Kayseri Ömürspor galibiyete ulaştı.
Antalyaspor Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü turnuvasında 11 madalya kazandı. Takım, minik altı, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde başarılı sonuçlar elde etti.
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklama yaptı. Şengün, dizinde herhangi bir problem olmadığını belirterek, bilek burkulması sebebiyle kısa bir tedavi sürecinden geçeceğini söyledi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tamamlanan gençlik merkezi, yüzme havuzu ve spor sahalarının devir teslim protokolü imzalandı. Başkan Suer, gelecekte yapılacak yatırımlara da değindi.
Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Afyonkarahisar Atletizm Sahası'nda düzenlenen Atletizm Gençler müsabakaları sona erdi. Heyecan dolu müsabakalarda sporcular, gülle atma, cirit atma, uzun atlama ve koşu dallarında kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.
Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Santos'un göreve gelmesinden önce 19 lig maçında 30 gol atan Beşiktaş, Santos yönetiminde ise 10 maçta sadece 9 gol atabildi. Bu istatistikle Beşiktaş, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasına sahip oldu. Santos'un Beşiktaş'ı mağlup eden takımlar, maçlarda ilk golü atan taraf oldu ve 90 dakikanın sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş, Santos yönetimindeki maçlarda rakiplerine gol dahi atamadı.
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde ederek Manisa'nın kazandığı üç madalyanın ikisine imza attı.
İzmir'de yaşayan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği ameliyatlar ve sağlık sorunlarına rağmen atletizmde başarılar elde ederek Türkiye şampiyonu oldu. Sağlam, ameliyatlar sonrası koşmaya devam ettiğini ve madalyalar kazanacağını hiç düşünmediğini belirtti. Bypass ameliyatı ve prostat kanseri tedavisi geçiren Sağlam, koşmanın kendisini iyi hissettirdiğini ve herkesin ameliyat sonrası normal bir yaşam sürebileceğini göstermek istediğini söyledi.
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