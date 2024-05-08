Kayseri U-17 Futbol Ligi Play-Off Maçlarının Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Kayseri U-17 Futbol Ligi Play-Off Maçlarının Programı Belli Oldu

Kayseri U-17 Futbol Ligi Play-Off Maçlarının Programı Belli Oldu

Kayseri'yi U-17 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan iki takımın belirleneceği Play-Off maçlarının programı açıklandı. Kayseri U-17 Futbol Ligi Play-Off karşılaşmaları 11 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

08.05.2024 12:48  Güncelleme: 12:56
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Kayseri'yi U-17 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan iki takımın belirleneceği Play-Off maçlarının programı belli oldu.

Kayseri U-17 Futbol Ligi Play-Off karşılaşmaları 11 Mayıs Cumartesi günü oynanacak iki maç ile başlayacak. Bu sezon 4 ayrı grupta 35 takım ile başlayan ligde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlarPlay-Off oynama hakkı elde etti. Gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takımın katılımı ile oynanacak olan Play-Off maçları sonunda Kayseri'yi Türkiye U-17 Futbol Şampiyonası'nda temsil edecek iki takım belli olacak. 11Mayıs Cumartesi günü SümerStadı'nda 12.00'da Kayseri Şekerspor-Bayraktarspor, 14.30'da ise Kayseri Atletikspor-Gültepespor maçları oynanacak.

Kayseri Play-Off'un ikinci gün maçlarında ise 12 Mayıs Pazar günü yine SümerStadı'nda saat 12.00'da Talasgücü Belediye-Erkiletspor, 14.30'da Erciyesgücü-Talas Anayurtspor maçları oynanacak. Maçlarını kazanan takımlar finale yükselmiş olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri U-17 Futbol Ligi Play-Off Maçlarının Programı Belli Oldu - Son Dakika

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