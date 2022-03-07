Kayseri Yolspor Play-Off istiyor - Son Dakika
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Kayseri Yolspor Play-Off istiyor

07.03.2022 10:13
Kayseri Yolspor Play-Off istiyor

Kayseri Yolspor, Buğdaylıspor galibiyeti sonrasında Play-Off umutlarını artırdı.

Kayseri Yolspor, Buğdaylıspor galibiyeti sonrasında Play-Off umutlarını artırdı. Antrenör Eren Çalapverdi, son maçı da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istediklerini söyledi.

Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Yolspor, 6-0 kazandıkları Buğdaylıspor maçı sonrasında Play-Off grubuna yükselme umutlarını artırdı. Antrenör Eren Çalapverdi, 6-0 kazandıkları Buğdaylıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, iyi futbol oynayarak 3 puanı aldıklarını ifade ederek son hafta maçını da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istediklerini söyledi.

Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi, "Ligin son hafta maçını Salı günü oynayacağız. Bu maçımızı da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Yolspor Play-Off istiyor

YORUMLAR
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85 yaşında Erciyes'i gördü 85 yaşında Erciyes'i gördü Süper Amatör Küme'de 17. hafta tamamlandı Süper Amatör Küme'de 17. hafta tamamlandı

Çalapverdi, Play Off, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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