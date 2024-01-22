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Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
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Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK, 1-0 geriye düştüğü maçta Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Maçta Kayseri İdman Yurdu U18 takımından Ömer Efe ve Ahmet Yıldız, Altındağ Akkışlaspor'dan ise Memduh Elbistan ve Mustafa Yılmaz gol attı.

Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor\'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü
22.01.2024 - 14:03,
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK, 1-0 geriye düştüğü maçta Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Fatih Yıldırım, Harun Soyeşik, Mustafa Uçkan

Kayseri İdman Yurdu U18: Nurullah Gerçek, Ömer Efe, Hasan Coruk, Umut Akkaya, Arda Elkıran, Metin Özdoğan, Cengizhan Coşkun, Emirhan Yüksel, Akın Yalçınkaya, Ahmet Yıldız, İbrahim G. Şahin

E.M. Döğerspor U18: Berat Göktaş, Umut Topuz, Utku Yücel (dk. 46 Tahir dk.46), Görkem Bozkuş (Yusuf Gürkan dk.46), Mehmet Koray Kara (Doğan Gürkan dk.46), İbrahim Patat, Recep Çağlayan, Mustafa Yılmaz, Emin Ali Kalem, Memduh Elbistan, Çağrı Türkmen

Goller: Ömer Efe (dk.5), Ahmet Yıldız (dk.36 ve 41) (Kayseri İdman Yurdu U18), Memduh Elbistan (dk.21), Mustafa Yılmaz (dk.67) ( Emin Mekatronik Döğerspor U18) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü - Son Dakika


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