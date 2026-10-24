Kayserili bilardocu Alptekin Canözkan, U25 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserili bilardocu Alptekin Canözkan, U25 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserili bilardocu Alptekin Canözkan, U25 Avrupa Şampiyonası\'nda üçüncü oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserili bilardocu Alptekin Canözkan, İspanya'daki U25 Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu. 11 ülkeden 24 sporcunun katıldığı şampiyonada yarı finalde Danimarkalı rakibine kaybeden Canözkan, kariyerinin ilk Avrupa madalyasını kazandı.

İspanya'nın Los Alczares kentinde düzenlenen U25 Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcu Alptekin Canözkan, Avrupa üçüncüsü olarak kariyerinin ilk Avrupa derecesini elde etti.

Kayserili bilardo sporcusu Alptekin Canözkan, İspanya'nın Murcia bölgesindeki Los Alczares kentinde düzenlenen U25 Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 11 farklı Avrupa ülkesinden sporcuların katıldığı ve 24 sporcuyla başlayan şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayan Canözkan, kariyerinin ilk Avrupa madalyasını kazandı. Turnuvada Hollandalı Luca Philipoom ve Belçikalı Nick Rosier ile karşılaşan Alptekin Canözkan, grubunu birinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Son 16 turunda Fransız sporcu Tangui Duriez ile mücadele eden Kayserili sporcu, çeyrek finalde ise Türkiye'den birlikte turnuvaya katıldığı Seymen Özbaş'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Danimarkalı Daniel Christiansen ile karşılaşan Canözkan, mücadeleyi kaybederek şampiyonayı Avrupa üçüncüsü olarak tamamladı.

Kariyerinin ilk Avrupa derecesini elde etmenin gururunu yaşayan Alptekin Canözkan, başarının arkasında aylar süren yoğun emek, inanç ve disiplinli çalışmanın bulunduğunu belirtti. Kürsüde yaşadığı heyecanın kelimelerle tarif edilemeyeceğini ifade eden genç sporcu, kazandığı madalyanın gelecekteki daha büyük başarıların habercisi olduğunu vurguladı. Canözkan, bu zorlu süreçte kendisine inanan ve desteklerini esirgemeyen sponsorlarına da teşekkür ederek, Avrupa üçüncülüğünün kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıİspanyaGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:18:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayserili bilardocu Alptekin Canözkan, U25 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei