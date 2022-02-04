Üye Girişi
Kayserili Muay Thai sporcuları Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika

Kayserili Muay Thai sporcuları Avrupa Şampiyonası'na hazır

04.02.2022 12:23
Kayserili Muay Thai sporcuları Avrupa Şampiyonası'na hazır

Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, 13-20 Şubat 2022 İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Muaythai Şampiyonasına 9 Sporcu ile katılacakTürkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 13-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası...

Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, 13-20 Şubat 2022 İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Muaythai Şampiyonasına 9 Sporcu ile katılacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 13-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor. Türkiye Muay Thai Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, bu önemli turnuvaya Kayseri'den 9 önemli sporcu ile katılacak.

Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, milli takım içerisinde 9 sporcusunun yer alacağını söyleyerek, "Avrupa Şampiyonası'nda Milli takımımızla ve milli takım içerisinde 9 kendi sporcumla en iyisini yapacağız. Dünya Şampiyonası'ndan döndükten sonra çalışmalara hız kesmeden devam ettik. Motivasyonumuz çok iyi. Bu şampiyonada sporcularımızın yine önemli başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Muay Thai, Türkiye, Göksel, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserili Muay Thai sporcuları Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:29:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserili Muay Thai sporcuları Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement