Kayserili Muay Thai sporcuları Avrupa Şampiyonası'na hazır

Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, 13-20 Şubat 2022 İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Muaythai Şampiyonasına 9 Sporcu ile katılacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 13-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor. Türkiye Muay Thai Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, bu önemli turnuvaya Kayseri'den 9 önemli sporcu ile katılacak.

Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, milli takım içerisinde 9 sporcusunun yer alacağını söyleyerek, "Avrupa Şampiyonası'nda Milli takımımızla ve milli takım içerisinde 9 kendi sporcumla en iyisini yapacağız. Dünya Şampiyonası'ndan döndükten sonra çalışmalara hız kesmeden devam ettik. Motivasyonumuz çok iyi. Bu şampiyonada sporcularımızın yine önemli başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi. - KAYSERİ