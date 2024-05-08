Kayserili Şampiyon Sporcular Antalya'da Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Kayserili Şampiyon Sporcular Antalya'da Madalyalarla Döndü

Kayserili Şampiyon Sporcular Antalya\'da Madalyalarla Döndü

Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular, birçok sıklette şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyon sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek madalyalarını takdim etti.

08.05.2024 08:47
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Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Muay Thai Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen Kayserili şampiyon sporcular, Federasyon As Başkanı Halil Demir, İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, antrenörleri Göksel Cingöz, Yücel Haspolat, Kevser Bilgin, Adem Karakaş, Nazım Yorulmaz, İbrahim Mortaş ve Şakir Kaymaz ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Bekir Özer Muay Thai Türkiye Şampiyonası 16 - 21 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporculardan Ezgi Keleş, Mert Güney, Ahmet Akay Dalkıran, Şükrü Kirlikaya, Berkay İstanbullu, Umut Özkan, Abdulsamet Koç, Ahmet Büyükbüberoğlu, Utku Mete Yağcı, Sercan Koç, İsa Taşdemir, Ayten Özdemir, Nadiye Özdemir ve Gülistan Turan sıkletlerinde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyon sporcuları makamında ağırlayan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik ederek, Yunanistan ve Tayland'da mücadele edecek olan milli sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserili Şampiyon Sporcular Antalya'da Madalyalarla Döndü - Son Dakika

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