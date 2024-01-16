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Kayserili Sporcu Aleyna Karabulut Balkan Şampiyonası'nda Mücadele Edecek - Son Dakika
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Kayserili Sporcu Aleyna Karabulut Balkan Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

2024 yılı TAF faaliyet takviminde yer alan U20 Salon Şampiyonası'nda Üç Adım Atlamada Türkiye Şampiyonu olan Kayserili sporcu Aleyna Karabulut, Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Ayrıca, İstanbul'da yapılan yarışmalarda Uzun Atlama branşında üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Kayserili Sporcu Aleyna Karabulut Balkan Şampiyonası\'nda Mücadele Edecek
16.01.2024 - 10:36,
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2024 yılı TAF faaliyet takviminde yer olan U20 Salon Şampiyonası'nda Üç Adım Atlamada Türkiye Şampiyonu olan Kayserili Sporcu Aleyna Karabulut, Sırbistan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

2024 yılı TAF faaliyet takviminde yer olan U20 Salon Şampiyonası İstanbul'da tamamlandı. Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporcu Aleyna Karabulut, Üç Adım Atlamada Türkiye Şampiyonu oldu. Aleyna Karabulut, bu başarısı ile 4 Şubat'ta Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Başarılı sporcu ayrıca İstanbul'da yapılan yarışmalarda Uzun Atlama branşında ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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